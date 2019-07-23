Погибший из-за укуса змеи южноуралец был пьян

В резонансной истории появились новые подробности.

Ужасная история мужчины, который скончался от укуса гадюки, подвергла в шок жителей Сосновского района. По словам собственных источников сайта «Первый областной», стремительное ухудшение состояния могло спровоцировать алкогольное опьянение. Правда родственники погибшего это отрицают, по их словам, Эдуард Боровиков выпил накануне, но в злополучный день не проглотил и капли.

46-летний мужчина занимался разведением лошадей. В тот роковой день он пошел отвязывать «Малыша», так зовут жеребенка, чтобы отдать его людям. Но, когда потянулся за колышком, на него напала гадюка. Мужчина сумел убить змею. Родственники со скорбью вспоминают тот день.

«Он заходит домой и говорит, вызывайте скорую. Мы спросили, что случилось, а он на стол на улице положил змею. Минут пять не прошло, как мы вызвали скорую, а прождали ее 40 минут», – рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Камила, подруга семьи погибшего.

Скорая помощь забрала пострадавшего в больницу, но вакцины там не оказалось. По словам главного врача села Долгодеревенское, такие случаи происходят редко. Кроме того, данное лекарство нужно вводить в течение часа, а пациент прибыл в больницу только через три. Врачи делали все возможное, но состояние южноуральца ухудшалось. Пострадавший скончался вечером 17-ого июля.

В произошедшем сейчас разбираются следователи. Одной из возможных причин быстрого ухудшения состояния южноуральца называют неправильный образ жизни, который вел Эдуард. По словам некоторых односельчан, мужчина на протяжении трех дней до укуса употреблял алкогольные напитки, что и могло послужить спусковым крючком в ужасном инциденте.

Все обстоятельства трагедии выясняются. Редакция сайта «Первый областной» следит за развитием событий.