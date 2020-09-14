Златоустовец поджёг дом женщины из-за неприязни к ней

Ущерб составил 880 000 рублей.

Послушать 00:00

В Златоусте мужчина поджёг дом из-за неприязни к его хозяйке. Инцидент произошёл в здании по улице 8 марта, 21. Пострадавшей стала женщина 1971 года, а ущерб составил 880 000 рублей. Хозяйка дома успела сама покинуть жилище.



«В ходе дальнейшей работы, был установлен подозреваемый, который сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержан. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1981 года рождения. Со слов подозреваемого, в вечернее время он поджёг входную группу жилища, мотивом послужили неприязненные отношения с хозяйкой дома»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту преступления полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ. По ней подозреваемый может получить до 5 лет лишения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.