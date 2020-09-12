Полицейские задержали трёх мужчин с наркотиками в Челябинске

Местным жителям уже избрали меру пресечения.

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В Челябинске сотрудники полиции задержали сразу трёх граждан с наркотиками. Причём один из них уже был судим за подобное преступление. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

У мужчин в возрасте от 34 до 40 лет в общей сложности обнаружили 4,3 грамма наркотического вещества, 1,8 грамма их которых — героин. Челябинцы пояснили, что приобрели вещество для личного потребления. Как отметили в ведомстве, двое из задержанных ранее судимы, и один из них — за хранение наркотиков.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации „незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“. Максимальная санкция данных частей статьи — лишение свободы на срок до трех лет»,— сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Один из задержанных водворён в изолятор временного содержания, двум другим избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.