Пусть внуки расскажут: яркий комикс о профилактике мошенничества выпустили в полиции Челябинской области

Правоохранители так пытаются уберечь южноуральцев от обмана.

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Из-за частых случаев денежных обманов пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области разработала комикс. Его цель, как признаются сами авторы, — профилактика мошенничества с банковскими картами.



Чаще всего жертвами преступников становятся люди старшего поколения. В МВД решили, что лучше всего информацию об угрозе со стороны мошенников до них донесут дети школьного возраста. Тогда была придумана игровая ситуация, в которой младшее поколение разыскивает и задерживает преступника, а затем рассказывает старшим, как распознать злоумышленника. Комикс был создан полицейскими для наглядности и повторяет сюжетную линию событий.

На данный момент он включает в себя одну историю. В ней злоумышленник манипулирует жертвой для получения средств с банковской карты. Однако в перспективе планируется увеличение сюжетных линий, в которые включат и другие виды мошенничества. В пресс-службе ГУ МВД региона отметили, что история при этом снабжена инструкцией, которая поможет распознать мошенника.

«Целевой аудиторией, для которой готовился материал, на этот раз стали учащиеся образовательных учреждений. Не секрет, что формат подачи информации со временем меняется, поэтому окончательный выбор был сделан в пользу комикса, поскольку именно комикс-культура в России вновь стала набирать свою популярность. Мы минимизировали количество текста в пользу визуализации, таким образом упростив восприятие истории о мошеннике несовершеннолетними»,— рассказал автор комикса, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Максим Лупеев.

Новый подход к подаче информации уже был опробован в одной из школ Челябинска. По словам полицейских, сами дети отмечают, что комикс помогает лучше усвоить материал, а полученной информацией они поделятся с бабушками и дедушками.