15 нарушений среди мигрантов выявили южноуральские полицейские

Нарушил законодательство и один из местных жителей, фиктивно поставив на учёт в свою квартиру иностранцев.

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Полицейские Челябинской области вместе с сотрудниками Росгвардии провели рейды на крупных и стихийных рынках Челябинска и Магнитогорска. В ходе профилактических мероприятий было выявлено более десяти нарушений.

«По результатам проверки более 40 иностранных граждан, осуществлявших торговлю, пресечено 15 нарушений административного законодательства, 6 из них — за осуществление иностранцами трудовой деятельности без патентов по статье 18.10 КоАП РФ, ещё 6 — за незаконное использование труда иностранных граждан по статье 18.15 КоАП РФ, 3 нарушения — за несоблюдение установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности по статье 18.17 КоАП РФ»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Нарушителям выписали штрафы на общую сумму около 30 тысяч рублей, а также проверили на причастность к совершению преступлений.

Кроме того, полицейские задержали южноуральца, который за деньги поставил на учёт в свою квартиру четырёх мигрантов. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В скором времени иностранцы будут сняты с миграционного учёта.