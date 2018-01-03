Златоустовец ножом вспорол живот своей супруге во второй день нового года

Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Накануне, 2 января, жительница Златоуста стала жертвой агрессии со стороны своего супруга. Семейная пара выпивала, находясь в одном из домов по улице 9 Января. После возлияний между нами завязалась ссора и 53-летний мужчина взялся за нож.



Сотрудниками Росгвардии было установлено, что супружеская пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина нанес колото-резанное ранение ножом брюшной полости своей жене. Гражданин был задержан. Бригадой «скорой помощи» пострадавший доставлен в медицинское учреждение. На место вызвана следственно-следственная группа. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии.



Отметим, что сейчас задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.