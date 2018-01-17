/ Школьник порезал ножом одноклассника в Челябинской области

Ножевой конфликт случился через два дня после Пермской трагедии.

Школьник из Сосновского района завершил конфликт с одноклассником с помощью ножа. Инцидент произошел 17 января, через несколько дней после поножовщины в Перми. В приволжском городе между бывшими и нынешними учениками развязалась драка, в ход пошли ножи, 15 человек пострадали, а педагог этой школы получила 17 ножевых ранений. В Сосновском районе пострадавшим оказался один ученик — мальчик 17 лет. Подросток попал под нож.

В школу тут же вызвали скорую помощь и реанимобиль, а также правоохранителей.

По поручению прокурора области на место происшествия выехала бригада работников областной прокуратуры под руководством заместителя прокурора области Андрея Потапова. Кроме того по поручению прокурора области проводится проверка соблюдения требований безопасности нахождения детей в образовательной организации, ход и результаты которой поставлены на контроль. — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Подростка в это время осматривали врачи Сосновской ЦРБ. У ребенка непроникающее ранение, большой кровопотери нет. Все время он оставался в сознании. По информации южноуральского Главка, школьника уже отпустили домой.

Подозреваемый 16-летний подросток задержан. В настоящее время проводится дальнейшая проверка. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Об инциденте уже проинформировали губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Он поручил разобраться в ситуации социальному блоку правительства, местным властям, а также детскому омбудсмену Ирине Буториной.