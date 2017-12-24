/ Работник сетевого маркетинга зарезал коллегу в подъезде жилого дома в Миассе

Причиной убийства послужил словесный конфликт.

Сотрудники полиции раскрыли убийство в Миассе. В подъезде жилого дома по улице Школьной зарезали 26-летнего мужчину. Как выяснилось, он был работником сетевого маркетинга. В подъезде у него случилась словесная перепалка с коллегой, которая закончилась поножовщиной. После случившегося нападавший скрылся, но его задержали в Уфе.

Сотрудники полиции идентифицировали личность второго участника конфликта, им оказался уроженец страны ближнего зарубежья, 1994 года рождения, который проживал на территории республики Башкортостан. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников уголовного розыска Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области и ОМВД России по городу Миассу подозреваемый был задержан в городе Уфа, в дальнейшем он дал признательные показания. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

