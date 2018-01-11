/ На продавцов магазина в Металлургическом районе дважды за месяц напали с ножом

Полиция возбудила два уголовных дела.

Работа в магазине Металлургического района стала опасной для продавцов. Дважды за месяц они подверглись нападению неизвестных с ножом. Угрожая оружием, они требовали отдать деньги из кассы. Первое нападение произошло 26 декабря, а второе — 9 января. В последний раз продавец получила не только испуг, но и ранение. С информацией уже работает полиция.

В отделе полиции «Металлургический» возбуждены уголовные дела по обоим инцидентам. Информация уточняется, идет розыск преступников. — рассказали сайту «Первый областной» в УМВД города Челябинска.

Жители Металлургического района поделились ориентировкой, которую расклеили в общественных местах. По ней, в декабре нападал 30-летний худощавый мужчина в темной куртке, его лицо закрывал шарф. Во второй раз продавец столкнулась с двумя мужчинами. Оба худощавого телосложения и славянской внешности, в одежде черного цвета, возраст — до 30 лет.



Добавим, что всего из магазина похитили 3 тысячи рублей и блок сигарет.