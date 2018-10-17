/ Подозреваемого в убийстве златоустовца объявили в розыск

Мужчина сбежал с места преступления.

Жителя Златоуста объявили в розыск сотрудники полиции. Мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления. Предположительно, Михаил Шмидт (Сынбайкин) до смерти избил свою подругу и сбежал. Где сейчас находится подозреваемый, неизвестно. Поэтому жителей Челябинской области просят быть внимательнее на улицах.

Отделом МВД России по Златоустовскому городскому округу за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Михаил Геннадьевич Шмидт (Сынбайкин). Дата рождения — 28 апреля 1970 года. — сообщили сайту «Первый областной» в ОМВД по городу Златоусту.

Был одет: вязаная шапочка черного цвета, куртка черного цвета до пояса, брюки темного цвета.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Михаила Шмидта, нужно передать ее по телефону 8 (3513) 02, 8 (3513) 102 или 8 999 371 04 75.