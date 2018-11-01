/ Следователи Кыштыма разыскивают убийцу жительницы села Слюдорудник

Подозреваемого в злодеянии мужчину сняла камера видеонаблюдения.

Предполагаемый убийца жительницы села Слюдорудник Кыштымского района попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах записи видно мужчину, идущего со стороны горящего дома. По версии следствия, он мог поджечь дом жертвы, дабы скрыть следы преступления.

У жительницы Слюдорудника 1960 года рождения были выявлены признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 Уголовного кодекса РФ — «Убийство». — рассказал сайту «Озерск 74» следователь Александр Снедков.

Сейчас подозреваемого разыскивают оперативники полиции Кыштыма.

Отметим, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 октября. В одном из домов на улице Родниковой произошел пожар, во время ликвидации которого огнеборцы обнаружили труп женщины.