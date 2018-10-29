/ 19 ножевых ранений в шею нанесла девушка хозяину квартиры

Обвиняемая в убийстве оказалась бездомной в федеральном розыске.

Арендатор челябинской квартиры, 25-летняя девушка, оказалась убийцей. Она зарезала хозяина жилья. Как сообщили в прокуратуре, девушка проживала в квартире с молодым человеком. В один день к ним зашел собственник. Девушка была пьяна, начался конфликт, в итоге она схватила нож и нанесла не меньше 19 ударов в шею.

При проведении комплекса следственно-оперативных мероприятий установлена обвиняемая, которая находилась в федеральном розыске, поскольку скрылась от отбывания наказания, назначенного в 2017 году Долматовским районным судом Курганской области за совершение преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» УК РФ. После задержания обвиняемая дала признательные показания. Обвиняемая зарегистрирована в Свердловской области, фактически является лицом без определенного места жительства, лишена родительских прав. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Вскоре девушку, убившую хозяина квартиры, будут судить. Обвинительное заключение уже утверждено. Ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы за совершенное на территории Челябинска убийство.