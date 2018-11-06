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/ Обвиняемого в убийстве своей возлюбленной челябинца арестовали

Обвиняемого в убийстве своей возлюбленной челябинца арестовали

Парень зарезал подругу возле ее квартиры.
сегодня в 09:50
  |  Происшествия
Громкое убийство потрясло в эти выходные Челябинск. На северо-западе зарезали молодую девушку. Преступление произошло в доме, где проживала челябинка. В убийстве обвиняют возлюбленного погибшей. Якобы, он достал нож в ответ на отказ выйти замуж. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться следователям. Ждать завершения расследования уголовного дела 24-летний обвиняемый будет в СИЗО.

Судом в отношении молодого человека избрана мера пресечения в качестве ареста. Предъявлено обвинение по статье «Убийство» УК РФ. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Обвиняемого в убийстве не раз видели на проспекте Победы, где и произошло преступление. Соседи говорят, что он приходил в гости к девушке, но производил впечатление спокойного человека. Конфликтов с погибшей не замечали.

Парень такой высокий симпатяга, приятный. Она такая общительная, чтобы враги были — никогда. Очень молодая, высокая, красивая такая. Не вредная, ничего. Она с парнем дружила только с этим, они, кажется, в школе вместе учились. Она в институт поступила. Мама ее говорила: «Она учится, какой замуж». Семья нормальная, очень хорошая. Очень молодая, высокая, красивая такая. — рассказала сайту «Первый областной» соседка Александра Клинкова.

Молодому человеку, обвиняемому в преступлении, грозит до 15 лет лишения свободы.

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