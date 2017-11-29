/ Златоустовский ОМОН «разминировал» подозрительную коробку с проводами и индикатором

Силовиков на находку в заброшенной воинской части вызвали жители.

Подозрительную находку обнаружили жители Златоуста 28 ноября на территории заброшенной воинской части. Спокойствие людей нарушила коробка с проводами и светящимся индикатором, они сразу же обратились к силовикам, на место незамедлительно выехали полицейские и сотрудники ОМОНа. Выяснилось, что повода для опасений не было.

Инженерно-техническая группа, совместно с коллегами из отдела полиции по Златоустовскому городскому округу, установили, что предметом является электронный блок управления для игры в страйкбол. Опасности для жизни и здоровья граждан не представляет. — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Позднее местные жители отметили, что игры в страйкбол на данном объекте — это распространенное явление. Бойцы Росгвардии, в свою очередь, обращаются к организаторам подобных игр тщательнее собирать оборудование после боев, а также благодарят граждан за бдительность и своевременное сообщение о подозрительном предмете.