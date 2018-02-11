/ Торговый центр экстренно эвакуировали в Челябинске

Взрывное устройство искали поздним вечером в субботу, 10 февраля.

О заложенной бомбе в торговом комплексе в Калининском районе неизвестный сообщил по телефону примерно в 23:30. Сотрудники экстренных служб тут же начали эвакуацию.

Проведена эвакуация персонала и посетителей 50 человек. — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.



Специалисты обследовали ТК, однако взрывного устройства обнаружено не было. Работы завершились уже после полуночи, около 00:30.

В результате удалось выяснить, что лжеминером оказалась женщина. Какие цели она преследовала, не сообщается. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Полицейские установили и задержали женщину 1986 года рождения. Она ранее судима по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». — пояснили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.