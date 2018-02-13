/ Мнимый террорист сообщил о минировании магазина в Челябинске

Мужчина позвонил в полицию будучи пьяным.

Житель Челябинска осужден Центральным районным судом за телефонный терроризм. Мужчина в ноябре прошлого года сообщил о готовящемся взрыве в магазине. Однако челябинец не учел, что звонок он совершил с собственного мобильного телефона.

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Осужденный вину признал в полном объеме. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.



Отметим, что Центральный районный суд назначил «террористу» наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Наказание носит условный характер.

