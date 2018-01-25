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/ Отец трех детей «заминировал» школу на ЧТЗ

Отец трех детей «заминировал» школу на ЧТЗ

Полиция отыскала телефонного террориста в соседнем дворе.
сегодня в 17:01
  |  Происшествия

Спецслужбы вечером 24 января работали в школе № 101, расположенной в Тракторозаводском районе. В 9 вечера мужчина, позвонив в службу спасения, рассказал о бомбе в здании. Он утверждал, что школа сейчас взорвется. На подробный осмотр всего здания спецслужбам потребовалось два часа.

Эвакуация из здания не проводилась, потому что уже закончился учебный процесс. В ходе проведенных оперативных мероприятий взрывное устройство не обнаружено. — прокомментировали инцидент сайту «Первый областной» в ЕДДС.

Телефонного «минера» быстро вычислили. Подозрение пало на проживающего в соседнем дворе безработного 33-летнего мужчину, отца трех детей. Предполагается, что мужчина был пьян в момент звонка.

Прокуратура Тракторозаводского района г. Челябинска проверила законность постановления о возбуждении уголовного дела, вынесенного 25 января отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции «Тракторозаводский» СУ УМВД России по г. Челябинску по признакам преступления, возбужденного по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Прокурором Тракторозаводского района города Челябинска расследование уголовного дела взято на контроль. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Сейчас известно, что на аресте настаивать не будут.

Добавим, что мужчине грозит до 700 тысяч рублей штрафа или до 5 лет лишения свободы.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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