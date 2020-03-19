Жуткое ДТП произошло возле Каширинского рынка в Челябинске

По предварительным данным, есть пострадавшие.

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Сегодня утром, 19 марта, на улице Братьев Кашириных, возле Каширинского рынка произошло ДТП. Столкнулись три автомобиля — «Лада Веста», «Дэо Матиз» и маршрутное такси. Эта авария спровоцировала большую пробку, движение в данный момент восстанавливается.

«Сегодня, в первой половине дня, на улице Братьев Кашириных, возле дома 103/2, водитель автомобиля «Дэо Матиз» при совершении левого поворота совершил столкновение с автомобилем «Лада Веста». После этого, автомобиль «Лада Веста» изменил направление движения и совершил столкновение с микроавтобусом ПАЗ», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу Челябинску.

После столкновения медицинская помощь понадобилась водителю «Лады Веста». Информации о его состоянии пока нет.

Отметим, что в комментариях в социальной сети обратили внимание на фотографию этого ДТП: на снимке отчётливо видна разлившаяся по асфальту тёмно-красная жидкость. Многие пользователи забеспокоились, что это большое количество крови. Оказалось, что это лишь разлившийся из одной машины антифризная жидкость, которая имеет похожий оттенок.