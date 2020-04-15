В ДТП «Нива» перевернулась на бок и застряла между деревом и «Хёндэ» в Миассе

За рулём отечественного автомобиля находился 80-летний мужчина.

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В Миассе «Нива» столкнулась с корейским кроссовером. Инцидент произошёл во вторник, 14 апреля, в 17:35 минут на проспекте Макеева.



За рулём «Нивы» сидел 80-летний мужчина. Как сообщили в ГИБДД Миасса он не уступил дорогу «Хёндэ Ай Икс 35», из-за чего и произошло столкновение.

«Водитель 1940 года рождения, управляя транспортным средством ВАЗ 21310, при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу, совершил столкновение с двигающимся по главной дороге справа транспортным средством „Хёндэ Ай Икс 35“, под управлением водителя 1981 года рождения», — рассказала сайту «Первый областной» инспектор по пропаганде БДД Миасса Дарья Лунева.

В ДТП обошлось без пострадавших, были повреждены лишь сами машины. На кадрах с места аварии видно, что от столкновения «Нива» перевернулась на правый бок. Отечественную машину зажало между «Хёндэ» и деревом, из-за чего у неё смяло капот. У корейского кроссовера от удара повредился капот и передняя часть.