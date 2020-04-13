В Аргаяшском районе полицейские задержали нетрезвую автоледи с ребёнком в машине

Остановить женщину удалось только двумя экипажами.





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Пьяную автоледи, которая пыталась скрыться от правоохранителей, задержали сотрудники ГИБДД в Аргаяшском районе Челябинской области. Вместе с женщиной в машине находился 6-летний ребёнок.



Инцидент произошёл ещё 9 апреля на трассе «Ишалино — Аргаяш». Полицейские заметили машину «Хёндэ Элантра», за рулём которой была женщина, во время надзора за дорогой. Ей был сделан сигнал об остановке, но она его проигнорировала. Тогда патруль стал преследовать автоледи. Параллельно сотрудники ГИБДД передали информацию коллегам, в итоге двум экипажам удалось заблокировать машину.

«При проверке документов было установлено, что за управлением автомобиля находится 38-летняя жительница поселка Ишалино. В салоне автомобиля на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве находился ее 6-летний сын. При общении с женщиной у сотрудников ГИБДД возникло подозрение, что она находится в состоянии опьянения, медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения, прибор показал содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе 0,98 мг/л. Ребенок был доставлен к родственникам, проживающим в селе Аргаяш, автомобиль поставлен на штрафстоянку», — рассказали «Первому областному» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении женщины возбудили дело по части 1 статьи «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» КоАП РФ. Теперь ей грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. Также женщина привлечена к ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, за что заплатит от 500 до 800 рублей штрафа.