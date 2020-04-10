Такси столкнулось с автомобилем ГИБДД, сопровождавшим «Горыныча» на северо-западе Челябинска

Полицейские сопровождали колонну спецтехники, дезинфицировавшую улицы.

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«Сотрудники полиции выполняли регулировочные функции для сопровождения колонны. Водитель «Фольксваген Поло» не выполнил требования регулировщика, выехал на перекресток и столкнулся с машиной ГИБДД. Автомобили получили механические повреждения»,

— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



В Челябинске легковушка «Фольксваген Поло» с маркировкой такси столкнулась с сопровождающей дезинфицирующую колонну машиной ГИБДД. Инцидент произошёл сегодня, 10 апреля, в дневное время на пересечении улиц Братьев Кашириных и Академика Королева.Как сообщают очевидцы, колонну сопровождали две машины, «Тойота» и «Шкода». В какой-то момент последняя резко двинулась вперёд. В этот момент, как утверждают очевидцы, регулировщик показал двигающемуся со стороны Университетской набережной водителю, что можно ехать. В пресс-службе ГУ МВД области в свою очередь рассказали, что водитель «Фольксвагена» не выполнил требования регулировщика.По факту происшествия проводится проверка. Отметим, что в аварии удалось избежать пострадавших. Не повлиял инцидент и на работу колонны, которая продолжила свою работу.