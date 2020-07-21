Жизнь девятилетней девочки унес пожар в миасской многоэтажке

Спасатели эвакуировали девять жильцов дома.

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В Миассе девятилетняя девочка погибла при пожаре в многоэтажке, ее маму в тяжелом состоянии доставили в больницу. Трагедия произошла вечером 20 июля в одном из домов по улице Уральская.

Сообщение о возгорании поступило в 19.30, уже через пять минут на место прибыли первые подразделения: шесть машин с автолестницей и 20 спасателей. Сотрудники МЧС обнаружили горение в квартире на первом этаже, начали эвакуировать жильцов и тушить очаг.

«При помощи автолестницы на воздух вывели трех человек, при помощи спасательных комплектов по маршевым лестницам эвакуировали шесть человек. На втором этаже была обнаружена женщина 1975 года рождения, а на третьем — девочка 2010 года рождения. Они подавали признаки жизни, когда эвакуировали, девочке оказывали первую помощь, после чего передали сотрудникам „скорой“», — сообщила сайту «Первый областной» сотрудник пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области Юлия Субтельная.

Позже врачи констатировали смерть школьницы, а ее маму госпитализировали. По словам местных жителей, женщина находится в тяжелом состоянии. Пожар локализовали в 19.57, ликвидация открытого горения была объявлена в 20.02. Огнем уничтожило вещи и мебель хозяина квартиры, отделка стен и потолка на площади 45 и 40 «квадратов» соответственно. Причину пожара установят сотрудники отдела дознания, которые работают на месте. По предварительным данным, квартира вспыхнула из-за неправильной эксплуатации электроприборов.

В МЧС рассказали ошибки, которые допустили люди при данном пожаре, повлекшие трагические последствия. Хозяин квартиры, где произошло возгорание, сразу же покинул дом, не прикрыв дверь. Это спровоцировало приток кислорода, очаг увеличился, произошло сильное задымление. Женщина, которая пыталась спастись и вывести дочь на воздух, выйдя в подъезд, сразу же вдохнула густой дым и не смогла спуститься дальше. Ребенку потребовалось еще меньше, чтобы потерять сознание.

В таком случае нельзя спускаться вниз, необходимо плотно прикрыть дверь, по возможности закрыться в самой дальней комнате, заткнуть щели подручными средствами, лучше мокрыми тряпками. Двери можно открыть, но не допускать сквозняка. Нужно звать на помощь, если открыть окно нет возможности, выкинуть через щель яркую ткань, чтобы спасатели увидели, что там находятся люди.