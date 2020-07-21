В Миассе отменили режим ЧС

Площадь возгорания на Тургояке составила около 120 гектар.

Послушать 00:00

В Миассе отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введён из-за пожаров в Тургоякском лесничестве. Общая площадь возгорания в районе Заозёрного хребта составила порядка 120 гектар. Об отмене режима ЧС сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе администрации города.



«В ликвидации возгорания было задействовано порядка 130 человек личного состава и 30 единиц техники. Проведена масштабная работа: осуществлена опашка территории, вручную, без использования тяжёлой техники, так как местность скалистая. Сделано это было для предотвращения распространения огня. Сегодня, даже после прошедших ливневых дождей оставались очаги, поэтому вновь была проведена разведка и полностью ликвидировано возгорание. В настоящее время из зоны ЧС выведена оперативная группа МКУ „Управление ГОЧС“, а также силы и средства, которые были задействованы в ликвидации ЧС»,— сообщили в администрации Миасса.

При этом на территории городского округа по-прежнему функционирует особый противопожарный режим. Это значит, что посещать леса и разводить в них костры запрещено. Также под запретом и палаточный отдых на Тургояке, разместиться можно только на территориях баз отдыха.

В администрации подчеркнули, что ситуацию ежедневно мониторят патрульно-контрольные группы. На нарушителей составляются протоколы.