Режим ЧС введен в Миассе из-за лесных пожаров

За прошедшие сутки там было зарегистрировано 12 возгораний.

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С сегодняшнего дня, 19 июля, на территории Миасского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации. Связано это с лесными пожарами, возникающими на территории муниципалитета.

«За минувшие сутки на территории округа произошли 12 пожаров на общей площади 80 гектаров, 3 из них до настоящего момента не локализованы», — сообщили в МКУ «Управление ГОЧС» по городу Миасс.

Отмечается, что режим ЧС вводится на территории Миасса до снятия напряженной обстановки, связанной с лесными пожарами. До этого момента власти категорически запретили посещать леса на территории округа. А всех нарушителей ждет уголовная ответственность.

А всем руководителям баз отдыха и пляжей в МКУ «Управление ГОЧС» напомнили о необходимости принять первичные меры пожаротушения: приготовить необходимый инвентарь, запастись песком. И в случае необходимости организовать эвакуацию отдыхающих.

Также напомним, ранее туристам запретили въезд на озеро Тургояк, находящемся на территории Миасского городского округа, на автомобилях. Это связано с тем, чтобы пожарные расчеты могли быстро и беспрепятственно добраться к очагам возгорания.

К слову, в Челябинской области до сих пор сохраняется засушливая жаркая погода. «Первый областной» призывает всех граждан быть бдительными, особенно находясь на природе: не разжигайте огонь в лесах и убирайте за собой мусор, который может стать очагом возгорания. Если вы обнаружили очаг, следует немедленно обратиться к спасателям по номеру 112.