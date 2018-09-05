/ Кричали и скулили: животные предсказали землетрясение на Южном Урале

Жители региона отмечали повышенное беспокойство питомцев.

Землетрясение, «тряхнувшее» Южный Урал ночью 5 сентября, взволновало не только людей: обеспокоены происходящим были и животные. Причем речь идет не только о самом моменте толчков, но и предшествующем этому времени. Жители отмечали нетипичное поведение своих питомцев — вой, тревожность и даже крик непосредственно перед началом землетрясения.

Соседка рассказала, что ее кошка вдруг начала сильно кричать. Думали, голодная, начали кормить. А потом начались эти страшные толчки. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Катав-Ивановского района.

Аналогичные перемены происходили и с животными в самом Катав-Ивановске.

Как только все началось, я выбежал на улицу: индюки мои летали, собаки выли, вой был слышен и в других домах. Было очень страшно. — поделился с сайтом 1obl.ru местный житель Константин Клепов.

В домах падала посуда и иконы, открывались двери и взрывались банки в подполе. У некоторых треснули печи, стены и осыпалась штукатурка. Сейчас в Катав-Ивановске введен режим чрезвычайной ситуации.