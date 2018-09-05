/ Эпицентр южноуральского землетрясения снят с квадрокоптера

Сайт «Первый областной» подготовил инфографику с обозначением силы подземных толчков.

Главной новостью Челябинской области 5 сентября стало землетрясение, которого явно никто не ожидал. Жители 17 разных территорий почувствовали сильные подземные толчки. У многих началась паника, кто-то собирал вещи, а некоторые так ничего и не поняли. Подробно о том, как реагировали жители региона на неожиданное природное явление сайт «Первый областной» подробно комментировал в текстовой трансляции. Опрос в социальных сетях показал, что более 70% респондентов ничего не почувствовали ночью из-за крепкого сна.

Сайт 1obl.ru подготовил карту интенсивности подземных толчков. Инфографика показывает самые сильные — магнитудой 5,9. Они пришлись на район поселка Орловка. Досталось и другим территориям, но подземные колебания там были менее ощутимы.

Сейчас изучением подземных толчков занимается группа специалистов. В Катав-Ивановске работает комиссия ЧС. Губернатор Челябинской области является одним из ее участников.