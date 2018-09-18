/ Ветприемник «Горэкоцентра» хотят заново открыть в Курчатовском районе

До конца года вольеры пополнятся отловленными бродячими животными.

Жители Челябинска снова подняли вопрос о судьбе «Горэкоцентра» и содержащихся там животных. Дело в том, что сейчас вольеры собак и кошек расположены на территории, которая входит в рекультивационную зону городской свалки. Питомник нужно перевозить, но места для него пока нет. Поэтому сейчас приюты для животных в спешном порядке забирают обитателей «Горэкоцентра». При этом до конца года организация может заниматься отловом. Так постановил суд. Значит, животных в вольерах еще прибавится.

В настоящее время в ветприемнике содержатся около 150 собак и кошек. Отлов ведется по муниципальному контракту, который заключен с управлением экологии и природопользования города Челябинска. Он заканчивает свое действие в декабре. Отлов проводится по заявкам жителей Челябинска. Около 200 заявок поступает в месяц и около 350 животных отлавливается. — рассказала радио «Business FM Челябинск» пресс-секретарь МУП «Горэкоцентр» Ольга Шевелева.

В министерстве экологии следят за ситуацией. По их данным, площадка для питомника почти определена. Главное условие — она должна располагаться вдалеке от жилых домов.

Питомник нужно будет перевозить. Город сообщил, что уже нашли альтернативные нормальные площадки, их планируют оборудовать. Все должно будет стать лучше. Пока планируется участок в районе улицы Автодорожной (Курчатовский район), но он не утвержден. — пояснил радио «Business FM Челябинск» советник министра экологии региона Виталий Безруков.

Что на старой, что на новой площадке, животным будут подыскивать дом. Однако волонтеры говорят, что челябинцы неохотно откликаются на беду четвероногих друзей, которые очень хотят попасть в добрые руки.