/ Складировавших мертвых собак в лесу Златоуста накажет прокуратура

В создании свалок обвиняют компанию, занимавшуюся отловом бродячих животных.

Свалки собачьих трупов, повергшие в шок жителей Златоуста, сочла неподобающими и прокуратура. Убитых животных нашли в лесу, они лежали у всех на виду с зимы, разлагаясь. Прокуроры быстро выявили нарушителя: это ООО «КомРит». Компания занимается отловом безнадзорных животных в городе горнозаводской зоны, она же должна утилизировать трупы.

Законодательством запрещается оставлять биологические отходы на почве, они подлежат сожжению либо захоронению в скотомогильниках. Прокурором 17 августа 2018 года вынесено постановление о возбуждении в отношении ООО «КомРит» дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Нарушение правил санитарной безопасности в лесах» КоАП РФ. — сообщили сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.

Компании придется заплатить большой штраф. Его размер — от 250 до 500 тысяч рублей. В противном случае «КомРит» приостановит деятельность на срок до 90 суток.

ООО «КомРит» находится в Сатке, но ведет свою деятельность на территории нескольких районов Челябинской области. Однако, по словам представителей компании, никакого постановления от прокуратуры не приходило. Более того, представители «КомРит» уверяют, что зимой не работали в Златоусте.

К сожалению, стихийное захоронение или даже свалка мертвых животных — ситуация для Челябинской области не редкая. Как проститься с любимым питомцем по правилам, и не подвергнуть опасности людей, читайте в нашем материале.