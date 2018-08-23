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/ Складировавших мертвых собак в лесу Златоуста накажет прокуратура

Складировавших мертвых собак в лесу Златоуста накажет прокуратура

В создании свалок обвиняют компанию, занимавшуюся отловом бродячих животных.
сегодня в 12:57
  |  Общество

Свалки собачьих трупов, повергшие в шок жителей Златоуста, сочла неподобающими и прокуратура. Убитых животных нашли в лесу, они лежали у всех на виду с зимы, разлагаясь. Прокуроры быстро выявили нарушителя: это ООО «КомРит». Компания занимается отловом безнадзорных животных в городе горнозаводской зоны, она же должна утилизировать трупы.

Законодательством запрещается оставлять биологические отходы на почве, они подлежат сожжению либо захоронению в скотомогильниках. Прокурором 17 августа 2018 года вынесено постановление о возбуждении в отношении ООО «КомРит» дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Нарушение правил санитарной безопасности в лесах» КоАП РФ. — сообщили сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.

Компании придется заплатить большой штраф. Его размер — от 250 до 500 тысяч рублей. В противном случае «КомРит» приостановит деятельность на срок до 90 суток.

ООО «КомРит» находится в Сатке, но ведет свою деятельность на территории нескольких районов Челябинской области. Однако, по словам представителей компании, никакого постановления от прокуратуры не приходило. Более того, представители «КомРит» уверяют, что зимой не работали в Златоусте.

К сожалению, стихийное захоронение или даже свалка мертвых животных — ситуация для Челябинской области не редкая. Как проститься с любимым питомцем по правилам, и не подвергнуть опасности людей, читайте в нашем материале.

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Комментарии

ГАЛИНА
13:14, 23.08.2018
Терпела неделю, сегодня решила действовать..Уже неделю из наших дворов не вывозят мусор.У гаражей скопилась такая куча мусора, что думаю пока нам на наши обращения ответят из администрации города, мы просто завалимся мусором.Позвонила сегодня на канал Вечерний Челябинск. Поразил ответ: ЖДИТЕ ОТВЕТА ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ. Спрашиваю теперь у вас..: кто-нибудь сможет ответить что происходит? куда делась компания, которая получает с нас деньги за вывоз ТБО? платить ли по квитанциям за эту услугу? Старшей по дому ответили якобы в УК что компания занимающаяся вывозом мусора закрылась.. А деньги мы должны платить?ПРОШУ ПОМОЧЬ РАЗРЕШИТЬ ЭТОТ ВОПРОС..

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