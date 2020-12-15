Жителя Миасса задержали при получении наркопосылки из США

Его задержали прямо в почтовом отделении.

Челябинские таможенники совместно с транспортными полицейскими пресекли контрабандную поставку наркотиков на территорию России. Получателем оказался житель Миасса, за посылкой он пришёл в одно из местных почтовых отделений. Отправитель находился в США.

«Внутри находились несколько десятков конфет разного цвета, табачная продукция и семь ампул с жидкостью для электронных сигарет. Товар был упакован в плёнку с надписью „Каннабис“», — рассказали в пресс-службе Челябинской таможни.

Содержимое посылки направили в лабораторию. Экспертиза показала, что в присланных конфетах и ампулах содержатся наркотические вещества.

«Челябинской таможней возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 229.1 УК РФ („Контрабанда наркотических средств“). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет», — прокомментировал заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

В настоящее время ведется следствие.