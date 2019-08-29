Мужчина из Копейска задержан с контрабандой тестостерона

В посылке находились ампулы с сильнодействующим веществом.

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В Копейске задержан контрабандист, который хотел поставить в Челябинскую область запрещенные вещества. Об этом сообщили сотрудники таможни, которые работали вместе с Южно-Уральским линейным управлением МВД.

Таможенники задержали 35-летнего мужчину на почте. Южноуралец пытался получить посылку из Республики Беларусь. В коробке находилось 45 стеклянных ампул с прозрачной жидкостью. Экспертиза показала, что в ней содержался тестостерон. А он включен в список сильнодействующих веществ.

«По данному факту Челябинской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ по контрабанде сильнодействующих веществ. Максимальная мера наказания статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом», — рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

Сейчас сотрудники продолжают проведение оперативно-следственных мероприятий.