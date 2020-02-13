Контрабандные сигареты из Белоруссии заняли 22% рынка Челябинской области

Южноуральцы выбирают нелегальные точки продажи табака.

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В Челябинской области количество контрабандных сигарет составляет 22% от рынка. Настолько высоким процентом в регионах России может похвастаться только Самарская область. По мнению аналитиков IT-компании «Эвотор», каждая пятая пачка сигарет в данные регионы была завезена нелегально.

«В Челябинской области оказалась самая высокая доля нелегального белорусского табака — 22%. В среднем по России, например, доля таких сигарет в продаже составляет не менее 1%. На самом деле, этот показатель может быть больше, поскольку не все контрафактные сигареты продают с чеком. К тому же, нелегально ввозят сигареты и из других стран, не только Белоруссии», — рассказала сайту bfm74.ru пиар-директор компании «Эвотор» Людмила Игнатьева.

Контрафактные сигареты можно приобрести в Челябинске на перекрестках и рынках. Там их могут продавать на импровизированных прилавках или прямо из автомобилей. По словам продавцов легальной табачной продукции, с контрафактом никто не борется.

«Мы легальные участники рынка, потому что мы 16 лет работаем и естественно, Белоруссию не закупаем. Продается этот товар, потому что, в принципе, он же произведен на фабрике, но за счет того, что не уплачены пошлины он стоит намного дешевле. Естественно, участники легального рынка страдают, потому что люди ходят и пытаются найти эту Белоруссию и покупают ее, потому что она в 1,5-2 раза дешевле, чем, в среднем, легальные марки», — прокомментировал ситуацию для сайта bfm74.ru владелец локальной сети магазинов «Табачок» Андрей Евдокимов.

По его словам, люди, приобретающие нелегальный табак, в курсе, что покупают контрафакт, но их это устраивает. Дело в цене: пачка, которую привезли по правилам, стоит 93 рубля, а товар, завезенный из Белоруссии — 55 рублей.

Развитие нелегальной торговли табаком, по мнению экспертов, началось после того, как в 2017 году правительство региона устроило борьбу с ларьками.

«Предприниматели, которые добросовестно до определенного времени исполняли свои обязанности по договору, они не связывались с контрафактом именно потому что продажа нескольких пачек контрафакта может привести к тому, что бизнес вообще придется закрывать, договор с тобой расторгнут. Поэтому до 2017 года, пока у нас все НТО стояли в соответствии с договорами, контрафактников было очень мало, незаконно размещенных было ничтожное количество, у нас такой картины не было», — рассказала сайту bfm74.ru глава Союза киоскёров Челябинска Ирина Плещёва.

Нелегальные продавцы причиняют ущерб государству в миллиарды рублей. Штраф же за это они получают как физические лица — 500 рублей.

Проблему эту пытаются решить с помощью обязательной маркировки табачной продукции. Ввести ее планируют с 1 июля 2020 года, но продавцы легальных сигарет считают, что лишь усложнит их работу, но не сможет уменьшить объемы продажи табака из Белоруссии.