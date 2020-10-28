Жителя Аши будут судить за кражу средств с чужого банковского счёта

Получив уведомление о привязке к его номеру телефона банковского счёта, обвиняемый решил воспользоваться случаем.

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В Еткульском районе Челябинской области будут судить мужчину, укравшего деньги с чужого банковского счёта. Южноуралец провернул целую аферу с привлечением знакомых. Подробнее рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В декабре 2019 года жителю Аши пришло уведомление на мобильный телефон о том, что к его номеру подключен мобильный банк с привязкой к банковскому счёту. В следующем уведомлении сообщалось о том, что кто-то положил деньги на этот счёт. Не устояв перед соблазном, южноуралец перевёл 8 тысяч рублей на банковский счёт своему знакомому, предварительно введя его в заблуждение, а деньги снял в банкомате в городе Уфа Республики Башкортостан.

«Прокурором Еткульского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Аши, обвиняемого по пункту „г“ части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета“)»,— сообщили в ведомстве.

Теперь рассматривать уголовное дело и принимать дальнейшие решения будет Еткульский районный суд.