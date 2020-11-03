В Южноуральске мужчина списал деньги с карты своей знакомой, пока она спала

До кражи подозреваемый и потерпевшая неоднократно вместе распивали спиртные напитки.

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В Южноуральске Челябинской области местная жительница обратилась с заявлением в полицию о краже средств с банковской карты. Ущерб составил 19,5 тысячи рублей. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Южноуральские полицейские выяснили, что 51-летняя потерпевшая распивала спиртные напитки со своим 36-летним знакомым в своей квартире, причём неоднократно. В ходе одного из таких застолий женщина уснула, а мужчина, воспользовавшись моментом, похитил её банковскую карту, перевёл себе деньги, а карту впоследствии уничтожил.

В ходе розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Он объяснил полицейским, что потерпевшая неоднократно давала ему свою карту для совершения покупок, поэтому все необходимые для перевода данные были ему известны.

«Следствием МО МВД России „Южноуральский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Злоумышленнику грозит до полутора лет лишения свободы»,— прокомментировали в ведомстве.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.