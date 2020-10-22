Мосгорсуд на полгода смягчил наказание Михаилу Ефремову

Артист, признанный виновным в смертельном ДТП, проведёт 7,5 года в колонии общего режима.

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Московский городской суд на полгода смягчил приговор актёру Михаилу Ефремову, признанному виновным в ДТП со смертельным исходом. Вместо назначенных ранее 8 лет артист проведёт в заключении 7,5 года. Об этом сегодня, 22 октября, сообщило ТАСС.



«Судебная коллегия отменила приговор первой инстанции осужденному Ефремову, признала смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба и снизила срок наказания до 7 лет и шести месяцев. В остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменения»,— цитирует ТАСС текст решения судьи.

Отмечается, что защита потерпевших назвала приговор Михаилу Ефремову справедливым. Адвокат актёра заявил, что его подзащитный сможет рассчитывать на УДО менее чем через три года. Сам Михаил Ефремов просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

«Я хочу вернуться к работе, как можно скорее увидеть своих детей. Я также хочу поставить памятник погибшему Сергею Захарову, если его семья не будет против. Но сделать я это смогу лишь после освобождения»,— цитирует Михаила Ефремова Tjournal.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Машина актёра выехала на встречную полосу на Смоленском шоссе. Там она столкнулась с фургоном доставки, за рулём которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице от полученных травм. Михаил Ефремов несколько раз менял свои показания, однако на заседании 3 сентября признал вину. 8 сентября Пресненский суд столицы признал актёра виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Также он должен был выплатить 800 000 рублей компенсации.