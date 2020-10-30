В Озерске бывшая сотрудница полиции обокрала мужчину, заявившего о пропаже денег

Найденные в квартире 350 тысяч эксперт оставила себе.

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В Озерске суд вынес приговор 33-летней местной жительнице, которая совершила преступление на работе. Она признана виновной в совершении кражи в крупном размере, а также в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В мае 2020 года эксперт отделения полиции в составе следственно-оперативной группы прибыла в квартиру потерпевшего. Хозяин заявил о краже денег. Пропавшие 350 тысяч рублей были обнаружены в жилище. Крупную сумму потерпевший положил в шкаф, откуда женщина похитила их и потратила.

«Осужденная в ходе судебного следствия вину признала, в содеянном раскаялась, материальный ущерб возместила в полном объеме. С учетом смягчающих вину обстоятельств, наличия на иждивении детей, 2009 и 2017 годов рождения, виновной назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Наказание в виде лишения свободы она начнет отбывать, когда младшему ребенку исполнится 14 лет.