Жительницу Златоуста отправили в колонию на 14 лет за убийство своего 6‑месячного ребенка

Причиной преступления стало то, что малыш громко плакал

Челябинский облсуд вынес приговор жительнице Златоуста, которая убила своего полугодовалого ребенка за то, что он громко плакал. Пьяная мать не справилась с раздражением и зверски избила малыша, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на прокуратуру.



«Трагедия произошла в ноябре 2023 года в ночное время. Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругалась с сожителем и нанесла шестимесячному сыну не менее 12 ударов кулаком по голове и телу. От полученных травм ребенок скончался», — рассказали в ведомстве.

За месяц до этого женщина в подъезде соседнего дома повздорила с местной жительницей, порезала ей лицо разбитой бутылкой, ударила «розочкой» по голове мужчину, который пытался разнять дам, а вернувшись домой, несколько раз ударила ножом сожителя.

Суд признал дебоширку виновной по нескольким статьям УК РФ — в умышленном причинении легкого и тяжкого вреда здоровью, незаконном проникновении в жилище и убийстве.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 14 лет колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год 11 месяцев.