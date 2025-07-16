Челябинский облсуд вынес приговор жительнице Златоуста, которая убила своего полугодовалого ребенка за то, что он громко плакал. Пьяная мать не справилась с раздражением и зверски избила малыша, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на прокуратуру.
«Трагедия произошла в ноябре 2023 года в ночное время. Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругалась с сожителем и нанесла шестимесячному сыну не менее 12 ударов кулаком по голове и телу. От полученных травм ребенок скончался», — рассказали в ведомстве.
За месяц до этого женщина в подъезде соседнего дома повздорила с местной жительницей, порезала ей лицо разбитой бутылкой, ударила «розочкой» по голове мужчину, который пытался разнять дам, а вернувшись домой, несколько раз ударила ножом сожителя.
Суд признал дебоширку виновной по нескольким статьям УК РФ — в умышленном причинении легкого и тяжкого вреда здоровью, незаконном проникновении в жилище и убийстве.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 14 лет колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год 11 месяцев.