Жительницу Чебаркуля оштрафовали за фейк

Женщина утверждала, что в крупные города вводятся войска.

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В Чебаркуле местную жительницу оштрафовали за публикацию фейка о коронавирусе во «Вконтакте». Женщина утверждала, что в крупные города России вводятся войска.



В итоге в её отношении был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Материалы дела были переданы в Чебаркульский мировой суд.

«В ходе заседания суда женщина признала свою вину, объяснив, что поддавшись панике и истерии в сети Интернет, она разместила в соцсети общественно-значимую недостоверную информацию», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полиции напомнили, что за распространение фейковой информации в интернете предусмотрена административная ответственность. Также правоохранители просят граждан внимательно относится к публикуемой в информации и ориентироваться только на официальные источники.