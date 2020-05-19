«Коронавирус — это спецоперация по чипированию»: Генпрокуратура РФ борется с новыми фейками в сети

Ресурсы с недостоверной информацией могут быть заблокированы.

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Генеральная прокуратура Российской Федерации рассмотрела материалы прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания о распространении в интернете ложных сведений, касающихся новой коронавирусной инфекции. Данные сведения являются общественно значимой информацией и могут создавать угрозу нарушения общественного порядка и причинения вреда здоровью или жизни людей.

Причиной рассмотрения материалов стало содержание нескольких видеозаписей.

«Коронавирус является спецоперацией. После вируса обязательно создадут вакцину, одновременно с которой будет проводится чипирование. А это, во-первых, тотальный контроль над человечеством, а во-вторых, поэтапное сокращение населения планеты. Коронавирус введен для запугивания людей, чтобы загнать их под вакцинацию», — цитирует текст из видеоролика пресс-служба Гепрокуратуры РФ.

Еще один видеоролик содержит текст похожего содержания. В связи с этим, Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор. Если данные публикации не будут удалены, то ресурсы, на которых они размещены, могут ограничить в доступе.