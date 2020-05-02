Магнитогорца оштрафовали за фейковую информацию в Интернете

Мужчина написал ложный пост, касающийся докторов и коронавируса.

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В Магнитогорске Челябинской области мужчину осудили за фейковый комментарий, связанный с коронавирусом, который он разместил в одной из социальных сетей. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе мониторинга просторов Интернета, полицейские наткнулись на недостоверную информацию в социальной сети «ВКонтакте». Там 36-летний магнитогорец в одном из постов написал, что бригада медиков под предлогом обработки квартир от коронавирусной инфекции проникает в помещения и совершает различные преступления.

«По данному инциденту в отношении мужчины составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ „злоупотребление свободой массовой информации“. Материалы проверки направлены в Правобережный суд Магнитогорска, который назначил правонарушителю наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей»,— рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции в который раз напоминают, что за распространение любой ложной информации, которая создаёт угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Поэтому прежде чем писать что-то в Интернете, следует тщательно проверить, достоверна ли информация. Также граждан просят доверять только официальным источникам информации.