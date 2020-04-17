Граффити в честь дня Победы появилось в Чебаркуле на месте, где играл Харламов

«Знамя победы над Рейсхстагом» изобразили на фасаде дома.

Послушать 00:00

Несмотря на перенос праздничных мероприятий 9 мая этого года, города Челябинской области постепенно украшает символика Дня Победы. Иногда вместо привычных баннеров и плакатов появляются и нестандартные решения.



Таким образом решили поступить в Чебаркуле. На фасаде одной из новостроек там появилось граффити. На нём изображена пятиконечная звезда, внутри которой нарисован снимок — «Знамя победы над Рейсхстагом» — одна из главных фотографий времён Великой Отечественной войны. Планируются в Чебаркуле и дргуие работы.

«Кроме того, изготовлены более 1900 флагодержателей на опоры электропередач для флагов, которые также будут размещены на улицах города. На улице Ленина установят баннеры с фотографиями Героев Советского Союза с кратким описанием их подвигов. На домах ветеранов вскоре появятся таблички „Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны“, их уже изготовили»,— рассказали «Первому областному» в администрации Чебаркуля.

Отметим, что это место известно не только благодаря граффити. Как говорят местные жители, именно здесь стояла хоккейная коробка, на которой раньше играла местная команда «Звезда». В 1967 году за чебаркульскую команду играл известный советский форвард Валерий Харламов.