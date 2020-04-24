Жительница Златоуста пойдёт под суд за распитие алкоголя с несовершеннолетней подругой

Совместные попойки привели к отравлению и госпитализации.

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В Златоусте 19-летняя девушка обвиняется в спаивании своей несовершеннолетней подруги. Почти год они вместе распивали спиртные напитки что привело к отравлению алкоголем у несовершеннолетней.



В ходе предварительного расследования было установлено, что девушки с марта 2019 по февраль 2020 года вместе пили алкоголь. При этом обвиняемая знала о том, что её подруге ещё не исполнилось 18, но всё равно уговаривала её пить вместе с ней.

«Являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, длительное время находясь в дружеских отношениях с несовершеннолетней 2003 года рождения, заведомо зная о ее возрасте, она путем уговоров и предложений вовлекала несовершеннолетнюю в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, в результате чего у несовершеннолетней после употребления спиртных напитков наступало состояние алкогольного опьянения, что в феврале 2020 года привело к госпитализации в медицинское учреждение с признаками отравления»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Теперь в отношении 19-летней девушки прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 1 статьи «вовлечение несовершеннолетней в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста» УК РФ. Обвиняемая признала вину в совершении преступления. Сейчас для рассмотрения дело направлено в Златоустовский городской суд.