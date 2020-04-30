Запрета на продажу алкоголя в майские праздники не будет

Губернатор Челябинской области отказался от этой меры еще на этапе введения режима повышенной готовности.

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Жители Челябинской области выразили беспокойство по поводу информации об ограничении продажи алкоголя в майские праздники. Сообщения начали появляться в сети интернет. Южноуральцы стали рассылать его друг другу в месенджерах и соцсетях, предлагая «закупиться заранее».



В Челябинской области вводить таких мер не будут. Об ограничениях в сфере реализации алкогольной продукции Алексей Текслер говорил еще на самом первом этапе введения режима повышенной готовности и самоизоляции. Губернатор отметил, что, по его мнению, такие запреты могут сделать только хуже, поэтому в регионе не стали даже менять временных промежутков продажи алкоголя.

«Мы не планируем вводить ограничение времени продажи, скорее всего это просто приведет к большему скоплению людей в магазинах. Существующий режим с 8 до 23 пока будет оставаться прежним. Мы каждый день следим за ситуацией, пока я считаю, что это делать не нужно»,— отметил Алексей Текслер.

В пресс-службе Правительства Челябинской области сайту «Первый областной» подтвердили, что никаких дополнительных распоряжений на этот счет не было. Следовательно, никаких ограничений на продажу алкогольной продукции в Челябинской области в майские праздники не предвидится.