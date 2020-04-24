Общее число заболевших коронавирусом в Златоусте достигло 82 человек

36 из них — сотрудники больницы.

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Областной минздрав опубликовал свежие данные по заболевшим коронавирусом в Златоусте. Общее число заразившихся, согласно данным на вечер пятницы, 24 апреля, составляет 82 человека.



36 из них — сотрудники больницы, в которой и был выявлен очаг Covid-19. Среди медработников есть беременная девушка, у неё заболевание протекает в лёгкой форме. 31 человек — пациенты, ещё 12 — контактные, а 3 человека прибыли в Челябинскую область из других регионов России.

«Пациенты с положительным диагнозом по маршрутизации госпитализируются в больницы Миасса и Челябинска. Проведена маршрутизация вновь поступающих пациентов онкологического, урологического, хирургического, инфекционного и гинекологического профиля в медицинских организации Миасса, Кусы, Златоуста»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе минздрава региона.

Отметим, что специалисты Роспотребнадзора продолжает эпидемиологическое расследование. По предварительным данным, инфекцию могли занести в круглосуточный стационар, откуда она и распространилась.

Напомним, что Златоуст могут закрыть на карантин без права въезда и выезда. Это произойдёт если будет зафиксирован дальнейший рост заболевших Covid-19.