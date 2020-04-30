Пьяный челябинец разгромил полки со спиртным в алкомаркете

Мужчину передали полицейским.

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Инцидент произошел в одном из магазинов Ленинского района Челябинска 25 апреля. Нетрезвый посетитель показался подозрительным сотрудникам алкомаркета, и они попытались задержать его при попытке кражи.

Однако дебошир оказал сопротивление, начал громить полки с алкоголем, скидывать бутылки и неадекватно себя вести. Двое сотрудников магазина «скрутили» его, после чего прибыли охранники.

«Подоспевшие бойцы ГБР „Варяга“ заковали злодея в наручники и передали его наряду полиции», — сообщили в охранном предприятии.

В пресс-службе УМВД города факт произошедшего подтвердили. Заявление зарегстрировано в ОП «Ленинский».