Жительница Сочи пыталась провезти более килограмма наркотиков в Челябинск на «Бла-бла-каре»

Женщина была членом крупной преступной группировки.

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Жительница Сочи попала в межрегиональную наркогруппировку, которая сбывала различные вещества синтетического происхождения в разных городах России. Женщине в банде была отведена самая ответственная роль — в ноябре 2019 года нужно было перевезти более килограмма наркотиков из Московской области в Челябинск. Уже непосредственно в пункте назначения она должна была расфасовать товар и сбыть его в оборудованных тайниках.

Недолго думая, наркокурьер забрала из тайника «закладку», а ехать решила через популярный в России сервис поиска попутчиков. Только вот рейс был прерван на трассе «Москва-Челябинск» сотрудниками УФСБ России.

«Миасский городской суд Челябинской области признал виновной жительницу города Сочи в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), и приговорил ее к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в УФСБ России по Челябинской области.

Отмечается, что у задержанной было при себе около 500 граммов мефедрона, а также более 700 граммов альфа-PVP, что является особо крупным размером.