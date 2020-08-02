Южноуральцев с запрещённым веществом задержали сразу в двух районах Челябинской области

Возбуждены уголовные дела.

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Сразу троих южноуральцев задержали с наркотиками в Челябинской области. Возбуждено уголовное дело. Подробнее о том, где и какие вещества нашли у жителей Челябинской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В рамках профилактического мероприятия «Мак» полицейские Златоуста остановили водителя 1987 года рождения. У него в носке левой ноги оказался полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Как показала экспертиза, это была марихуана. Аналогичное вещество массой более 6 граммов изъяли у 23-летнего пассажира другой машины.

В ходе проведённых мероприятий запрещённое вещество оказалось и у одного из жителей Кусинского района. 36-летний житель посёлка Магнитка хранил почти полграмма синтетики, что, по словам правоохранителей, уже является значительным размером. Мужчина пояснил, что приобрёл его для личного потребления. Однако от возбуждения уголовного дела его это не спасло.

«По обстоятельствам незаконного оборота наркотиков в отделах МВД России по Златоустовскому городскому округу и Кусинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ „незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, „переработка“ без цели сбыта „наркотических средств“, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере“»,— сообщили в ведомстве.

Максимальное наказание, которое может грозить южноуральцам, — лишение свободы сроком до трёх лет.