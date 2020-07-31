Задержанные с наркотиками подростки напали на полицейскго в Челябинске

17-летнего челябинца и его совершеннолетнего друга заключили под стражу.

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В покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере обвиняется 17-летний челябинец. Его 18-летний знакомый — в применении насилия в отношении представителя власти. Полицейские задержали их в среду, 29 июля, днем около одного из домов по улице Сосновая роща в Металлургическом районе.

«У одного из которых при себе находился сверток с синтетическим наркотическим средством, массой более 199 г, предназначенный для дальнейшего сбыта. При задержании 18-летний подросток распылил в лицо сотрудника полиции газ из газового баллона, причинив химический ожог глаз и шеи», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители, расследование уголовного дела продолжается.