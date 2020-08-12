Пьяного бесправника на иномарке с двумя мешками наркотиков догнали полицейские в Челябинской области

Водитель и четверо пассажиров задержаны, возбуждены уголовные дела.

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Погоню за иномаркой устроили полицейские в Кусинском районе. Вечером на автодороге Куса — Златоуст водитель проигнорировал требование сотрудника ГИБДД об остановке. После преследования нарушителя и его четверых пассажиров задержали. Оказалось, что автомобилист был пьян, а его пассажир вез с собой два мешка наркотиков.

В авто, которым управлял 26-летний житель Златоуста, обнаружили и изъяли 3,5 кг дикорастущей конопли. Пассажир иномарки, 22-летний южноуралец, пояснил, что растения собирал для личного потребления.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до десяти лет», — прокомментировала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Ольга Штерк.

В отношении водителя-бесправника, который управлял авто в состоянии опьянения, составили административный протокол по ч. 3 ст.12.8. КоАП РФ. Ему грозит до 15 суток ареста или штраф в размере тридцати тысяч рублей.

Подозреваемому в незаконном обороте наркотиков избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Проводятся мероприятия, направленные на выявление очага дикорастущей конопли и его уничтожение.