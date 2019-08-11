Жительница села Уйское стала жертвой мошенника

Полицейские отдела МВД расследуют данное уголовное дело.



В Челябинской области в дежурную часть отдела МВД России по Уйскому району с заявлением обратилась 56-летняя жительница села Уйское по факту совершенного в отношении нее мошенничества.



Потерпевшая опубликовала в интернете объявление о продаже автомобиля и спустя некоторое время на ее телефон позвонил незнакомый мужчина. Он сказал, что хочет приобрести ее машину и запросил у женщины номер банковской карты для перевода предоплаты. При этом злоумышленник пояснил, что для получения денежных средств нужно выполнить ряд действий на банковском терминале.



"В результате этого потерпевшая предоставила незнакомцу доступ в личный кабинет интернет-банкинга, на котором находилась большая сумма денег", — сообщили в Управлении МВД России по Челябинской области.

Затем мужчина заявил, что он ошибочно внес на банковскую карту потерпевшей не 50, а 400 тысяч рублей и попросил хозяйку объявления перевести указанные деньги ему обратно на определенные номера телефонов. Женщина, не задумываясь о том, что незнакомец обманул ее, выполнила его просьбу.



По данному факту в ОМВД России по Уйскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.



Сотрудники полиции напоминают: ни в коем случае не сообщайте свои данные, номера банковских карт и платежные пароли третьим лицам.

