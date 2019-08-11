В Челябинской области в дежурную часть отдела МВД России по Уйскому району с заявлением обратилась 56-летняя жительница села Уйское по факту совершенного в отношении нее мошенничества.
Потерпевшая опубликовала в интернете объявление о продаже автомобиля и спустя некоторое время на ее телефон позвонил незнакомый мужчина. Он сказал, что хочет приобрести ее машину и запросил у женщины номер банковской карты для перевода предоплаты. При этом злоумышленник пояснил, что для получения денежных средств нужно выполнить ряд действий на банковском терминале.
"В результате этого потерпевшая предоставила незнакомцу доступ в личный кабинет интернет-банкинга, на котором находилась большая сумма денег",— сообщили в Управлении МВД России по Челябинской области.
Затем мужчина заявил, что он ошибочно внес на банковскую карту потерпевшей не 50, а 400 тысяч рублей и попросил хозяйку объявления перевести указанные деньги ему обратно на определенные номера телефонов. Женщина, не задумываясь о том, что незнакомец обманул ее, выполнила его просьбу.
По данному факту в ОМВД России по Уйскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Сотрудники полиции напоминают: ни в коем случае не сообщайте свои данные, номера банковских карт и платежные пароли третьим лицам.
Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уралым Уютный дом