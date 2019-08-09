Чиновников Чебаркульского района подозревают в мошенничестве

Уголовное дело возбуждено из-за махинаций с земельными участками.

Сотрудники одной из администраций Челябинской области обвиняются в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Челябинской области.



Инцидент произошел в Чебаркульском районе. По версии следствия, в 2014 году управляющая делами отдела архитектуры и строительства местной администрации Евгения Перевалова получила от муниципалитета землю в 1,5 гектара в селе Боровое. Подозреваемая объяснила это необходимостью постройки производственного цеха. Однако после появления небольшого помещения на участке, начальник отдела архитектуры и строительства Олег Прохоров оформил права собственности на землю и все постройки, выкупив её за 100 тысяч рублей. При этом изначальная кадастровая стоимость участка составляла более миллиона рублей. Затем была изменена категория земли, данный участок был разделен Перепаловой на 9 отдельных, которые потом использовались для индивидуального жилищного строительства.

«Преступления были выявлены сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Также возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников администрации Чебаркульского муниципального района, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ о мошенничестве», — заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Челябинской области.

В органы прокуратуры были направлены соответствующие документы. Земельные участки возвращены в собственность муниципалитета через суд. Напомним, что в марте этого года по обвинению в коррупции под домашний арест был помещен мэр Чебаркуля Сергей Ковригин. Он подозревался в получении взятки в нематериальном виде в размере 50 000 рублей за оказание услуг по передаче объектов муниципальной собственности.